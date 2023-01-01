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MindMeister

MindMeister

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الموقع الإلكتروني: mindmeister.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MindMeister على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MindMeister هو تطبيق لرسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت يسمح لمستخدميه بتصور أفكارهم ومشاركتها وتقديمها عبر السحابة. تم إطلاق MindMeister في عام 2007 من قبل شركة MeisterLabs GmbH، وهي شركة برمجيات أسسها مايكل هولوف وتيل فولمر. بعد 10 سنوات من وجودها في السوق، أصبح لدى MindMeister أكثر من 7 ملايين مستخدم قاموا بإنشاء أكثر من مليار فكرة حتى الآن.

الموقع الإلكتروني: mindmeister.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MindMeister. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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