WebCatalog
Emberly

Emberly

ember.ly

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Emberly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تدوين الملاحظات يلتقي مع رسم الخرائط الذهنية. يجمع Emberly بين الخرائط الذهنية وتدوين الملاحظات في أداة واحدة قوية. يتيح لك تخزين الملاحظات والملفات والإشارات المرجعية داخل العقد لتنظيم أفكارك وأفكارك بكفاءة.

الموقع الإلكتروني: ember.ly

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Emberly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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