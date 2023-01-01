تدوين الملاحظات يلتقي مع رسم الخرائط الذهنية. يجمع Emberly بين الخرائط الذهنية وتدوين الملاحظات في أداة واحدة قوية. يتيح لك تخزين الملاحظات والملفات والإشارات المرجعية داخل العقد لتنظيم أفكارك وأفكارك بكفاءة.

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