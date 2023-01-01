Vienna Hypertext

فيينا بمثابة لوحة ذكية للأفكار. إنه مكان لتجميع أفكارك وكل ما يأتي معها - الصور ومقاطع الفيديو والأكواد والموسيقى والملفات وبالطبع النصوص. يمكنك استخدامه للعصف الذهني، أو الاهتزاز، أو فقط لتدوين الملاحظات.

الموقع الإلكتروني: vienna.earth

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