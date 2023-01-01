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Scrapbox

Scrapbox

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الموقع الإلكتروني: scrapbox.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scrapbox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أضف الملاحظات والتعليمات البرمجية وابحث بسرعة البرق. يتناسب كل شيء مع شبكة من الأفكار سهلة الاستخدام على جميع المستويات. جربه بمفردك أو مع مجموعة للمشاريع العامة والخاصة.

الموقع الإلكتروني: scrapbox.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Scrapbox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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