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Milanote

Milanote

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: milanote.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Milanote على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Milanote هي أداة سهلة الاستخدام لتنظيم أفكارك ومشاريعك في لوحات مرئية. قم بإضافة الملاحظات والصور والروابط والملفات وتنظيمها بشكل مرئي ومشاركتها مع فريقك.

الموقع الإلكتروني: milanote.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Milanote. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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