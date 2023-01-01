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Penzu

Penzu

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: penzu.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Penzu على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Penzu هي يوميات مجانية على الإنترنت ومجلة شخصية تركز على الخصوصية. يمكنك بسهولة الاحتفاظ بمذكرات سرية أو مجلة خاصة للملاحظات والأفكار بشكل آمن على الويب.

الموقع الإلكتروني: penzu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Penzu. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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