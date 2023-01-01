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Notejoy

Notejoy

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: notejoy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Notejoy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق ملاحظات قوي للأفراد والفرق. سريع ومركز ومتزامن دائمًا. يتوفر Notejoy على أجهزة Mac، والكمبيوتر الشخصي، وiOS، وAndroid، والويب. الاشتراك مجانا.

الموقع الإلكتروني: notejoy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Notejoy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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