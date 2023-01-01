أكثر من مجرد تطبيق ماسح ضوئي مجاني، يتيح لك SCRIBZEE مسح ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد وتنظيمها والبحث فيها وتحريرها ومشاركتها. أندرويد، آي أو إس، ويب

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