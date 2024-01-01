Google Recorder

قم بمشاركة الصوت وتشغيله والبحث فيه باستخدام Recorder للويب. ستظهر هنا التسجيلات التي تم نسخها احتياطيًا من تطبيق Recorder على Google Pixel. مسجل جوجل: أذكى مسجل حتى الآن. قم بتحويل الصوت على الفور إلى نص حتى تتمكن من البحث عن تسجيلاتك وتحريرها ومشاركتها. إنه سريع، وسهل، ويعمل حتى دون الاتصال بالإنترنت.

الموقع الإلكتروني: recorder.google.com

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