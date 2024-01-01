Google Recorder
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: recorder.google.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Recorder على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
قم بمشاركة الصوت وتشغيله والبحث فيه باستخدام Recorder للويب. ستظهر هنا التسجيلات التي تم نسخها احتياطيًا من تطبيق Recorder على Google Pixel. مسجل جوجل: أذكى مسجل حتى الآن. قم بتحويل الصوت على الفور إلى نص حتى تتمكن من البحث عن تسجيلاتك وتحريرها ومشاركتها. إنه سريع، وسهل، ويعمل حتى دون الاتصال بالإنترنت.
الموقع الإلكتروني: recorder.google.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Recorder. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.