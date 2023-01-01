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Google Scholar

Google Scholar

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Google Scholar هو محرك بحث ويب يمكن الوصول إليه مجانًا ويقوم بفهرسة النص الكامل أو البيانات الوصفية للأدبيات العلمية عبر مجموعة من تنسيقات النشر والتخصصات. يوفر الباحث العلمي من Google طريقة بسيطة للبحث على نطاق واسع عن المؤلفات العلمية. ابحث عبر مجموعة واسعة من التخصصات والمصادر: المقالات والأطروحات والكتب والملخصات وآراء المحكمة.

الموقع الإلكتروني: google.com

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