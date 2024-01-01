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WebCatalog

Akooda

Akooda

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: akooda.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Akooda على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Akooda Enterprise Search unlocks insights with Generative AI search for the whole enterprise. The new AI-powered search and analytics engine goes beyond delivering results, offering context, analysis, and a deep comprehension of your organization. Tailored to effortlessly handle a variety of data types, formats, and sources, Akooda Enterprise Search provides answers that are both relevant and contextually fitting.

الفئات:

Business
Enterprise Search Software

الموقع الإلكتروني: akooda.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Akooda. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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