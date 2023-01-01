Google Meet
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
الموقع الإلكتروني: meet.google.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Meet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: meet.google.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Meet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Google Chat
workspace.google.com
Google Vault
google.com
Google One
google.com
Google Forms
docs.google.com
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Tasks
tasks.google.com
Google Contacts
contacts.google.com
Vowel
vowel.com
Google Recorder
recorder.google.com
Google Slides
google.com
Google Calendar
workspace.google.com
Cisco Webex Meetings
webex.com