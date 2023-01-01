قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Google Forms هو تطبيق لإدارة الاستطلاعات تم تضمينه في مجموعة Google Drive المكتبية وGoogle Classroom بالإضافة إلى مستندات Google وجداول بيانات Google والعروض التقديمية من Google. تتميز النماذج بجميع ميزات التعاون والمشاركة الموجودة في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.

الموقع الإلكتروني: docs.google.com

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