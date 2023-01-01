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Google Forms

Google Forms

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الموقع الإلكتروني: docs.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Forms على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Google Forms هو تطبيق لإدارة الاستطلاعات تم تضمينه في مجموعة Google Drive المكتبية وGoogle Classroom بالإضافة إلى مستندات Google وجداول بيانات Google والعروض التقديمية من Google. تتميز النماذج بجميع ميزات التعاون والمشاركة الموجودة في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.

الموقع الإلكتروني: docs.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Forms. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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