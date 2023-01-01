Google Chat هو برنامج تواصل تم تطويره بواسطة Google مصمم للفرق التي توفر رسائل مباشرة وغرف دردشة جماعية، على غرار المنافسين Slack وMicrosoft Teams، إلى جانب وظيفة المراسلة الجماعية التي تسمح بمشاركة محتوى G Drive (مستندات Google وجداول بيانات Google والعروض التقديمية من Google ). إنه أحد التطبيقين اللذين يشكلان بديلاً لـ Google Hangouts، والآخر هو Google Meet. خططت Google لبدء إيقاف Google Hangouts في أكتوبر 2019. الإصدار الحالي مخصص لعملاء G Suite فقط، مع ميزات متطابقة في جميع الحزم باستثناء نقص الاحتفاظ ببيانات Vault في الحزمة الأساسية.

الموقع الإلكتروني: workspace.google.com

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