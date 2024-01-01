برامج التواصل الجماعي - التطبيقات الأكثر شعبية
تعد برامج التواصل الجماعي فئة ديناميكية من الأدوات المصممة لتعزيز التعاون وتبسيط التواصل داخل الفرق، سواء كانت موجودة في نفس المكتب أو منتشرة في جميع أنحاء العالم. توفر هذه الحلول البرمجية منصة مركزية لأعضاء الفريق لتبادل الرسائل ومشاركة الملفات والتعاون في المشاريع والبقاء على اطلاع بالتحديثات المهمة. بفضل ميزات مثل المراسلة في الوقت الفعلي، ومؤتمرات الفيديو، ومشاركة الملفات، وتكاملات إدارة المشاريع، يعزز برنامج Team Communication Software التعاون الفعال والشفاف. سواء بالنسبة للشركات الناشئة الصغيرة أو المؤسسات الكبيرة أو الفرق البعيدة، تلعب هذه الأدوات دورًا حاسمًا في تعزيز التواصل السلس وتعزيز الإنتاجية وضمان بقاء أعضاء الفريق على اتصال ومتوافقين نحو الأهداف المشتركة.
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مث...
Slack
slack.com
Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.
Google Chat
workspace.google.com
Google Chat هو برنامج تواصل تم تطويره بواسطة Google مصمم للفرق التي توفر رسائل مباشرة وغرف دردشة جماعية، على غرار المنافسين Slack وMicrosoft Teams، إلى جانب وظيفة المراسلة الجماعية التي تسمح بمشاركة محتوى G Drive (مستندات Google وجداول بيانات Google والعروض التقديمية من Google ). إنه أحد التطبيقين ا...
Rocket.Chat
rocket.chat
قم بالقيادة باستخدام مركز الاتصالات الذي يسمح بالتحكم الكامل في بياناتك. الكل في نظام أساسي واحد: التعاون الجماعي والمشاركة الشاملة وDevOps وChatOps.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost عبارة عن خدمة دردشة عبر الإنترنت مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة مع مشاركة الملفات والبحث والتكامل. تم تصميمه ليكون بمثابة دردشة داخلية للمؤسسات والشركات، ويقوم في الغالب بتسويق نفسه كبديل مفتوح المصدر لـ Slack وMicrosoft Teams.
Threads
threads.com
إلغاء الاجتماع المتكرر. المواضيع عبارة عن منتدى حديث للعمل حيث تتم المناقشات والقرارات المركزة.
Twist
twist.com
Twist يجعل التواصل بين الفريق أقل فوضوية. بديل Slack الذي يحافظ على تنظيم العمل الجماعي وموضوعه ويسهل العثور عليه (إلى الأبد). من Doist، صناع Todoist.
Quill
quill.chat
Quill هي أفضل طريقة للمراسلة مع فريق أو مجموعة. تم تصميم Quill لتحقيق الإنتاجية والتركيز، وهو يقلل الإشعارات، ويجمع المحادثات في سلاسل رسائل، ويبتعد عن طريقك - حتى تتمكن من العودة إلى القيام بما تفعله بشكل أفضل
Chanty
chanty.com
انضم إلى Chanty - أداة التعاون الجماعي الشاملة، مع سجل رسائل غير محدود وميزات وتطبيقات قوية لجعل فريقك منتجًا للغاية
Flock
flock.com
يأتي Flock، أفضل تطبيق للتواصل الجماعي ومنصة للتعاون عبر الإنترنت، مزودًا برسائل الفريق وإدارة المشاريع وغيرها من الميزات الرائعة التي تعمل على تحسين الإنتاجية وتعزيز سرعة التنفيذ.
Ryver
ryver.com
أنجز المزيد من المهام ووفّر المال من خلال التعاون مع فريقك بأكمله في تطبيق واحد. دردشة جماعية + مدير المهام + مكالمات صوتية وفيديو. ابدأ مجانًا اليوم!
Pumble
pumble.com
تطبيق الدردشة الجماعية المجاني. استبدل البريد الإلكتروني وتعاون مع زملائك في العمل بكفاءة أكبر. عدد غير محدود من المستخدمين وسجل الرسائل، مجانًا إلى الأبد.
Flowdock
flowdock.com
يجمع CA Flowdock جميع محادثاتك وعناصر وأدوات العمل في مكان واحد. تحديد أولويات العمل وحل المشكلات والبحث والتنظيم عبر الفرق والمواقع والمناطق الزمنية.
Brosix
brosix.com
تطبيق الدردشة للشركات والمؤسسات الذي يعمل على تحسين التواصل الجماعي والإنتاجية. الحصول على أفضل ميزات التعاون المقدمة في حزمة واحدة.