تطبيق الدردشة الجماعية المجاني. استبدل البريد الإلكتروني وتعاون مع زملائك في العمل بكفاءة أكبر. عدد غير محدود من المستخدمين وسجل الرسائل، مجانًا إلى الأبد.

الموقع الإلكتروني: pumble.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pumble. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.