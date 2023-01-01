Desktop.com

حل كامل للفرق البعيدة أو المختلطة بالإضافة إلى منظم الحياة الرقمي - تعد مساحة العمل المركزية هي الطريقة الأكثر ذكاءً لإدارة الموارد المستندة إلى الويب والفرق أو المشاريع أو الشركات المتعددة عبر الإنترنت.

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