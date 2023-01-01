UA Business Cloud

حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي يساعد الشركات على إدارة سلسلة التوريد ورأس المال البشري والمحاسبة والأنشطة الأخرى على لوحة معلومات مركزية.

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