حل حسابات القبض يساعد الشركات على مراقبة التدفق المالي للشركة وتتبع رأس المال العامل وإنشاء التقارير.

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