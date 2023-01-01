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HiveDesk

HiveDesk

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الموقع الإلكتروني: hivedesk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HiveDesk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج تتبع وقت الموظف عن بعد مع لقطة شاشة ومراقبة النشاط. تتبع الوقت تلقائيًا، وإنشاء جداول زمنية، والحصول على تقارير الأنشطة، ومراقبة المهام وتكلفة المشروع.

الموقع الإلكتروني: hivedesk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HiveDesk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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