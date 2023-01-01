يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HiveDesk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

برنامج تتبع وقت الموظف عن بعد مع لقطة شاشة ومراقبة النشاط. تتبع الوقت تلقائيًا، وإنشاء جداول زمنية، والحصول على تقارير الأنشطة، ومراقبة المهام وتكلفة المشروع.

الموقع الإلكتروني: hivedesk.com

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