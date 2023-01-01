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Timeneye

Timeneye

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الموقع الإلكتروني: timeneye.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Timeneye على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Timeneye هو برنامج لتتبع الوقت للفرق للبقاء على المسار الصحيح والبقاء في الوقت المحدد. تتبع الوقت، وراقب المشاريع، وعزز الإنتاجية.

الموقع الإلكتروني: timeneye.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Timeneye. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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