OfficeTimer هو برنامج مجاني لتتبع الوقت بنسبة 100% وبرنامج مجاني لتتبع تكلفة المشروع وإيراداته. يمكنك إدارة جميع مشاريعك ومهامك وجداولك الزمنية والتكاليف والنفقات وقابلية الفاتورة والحضور والإجازات والتذكيرات وغير ذلك الكثير باستخدام OfficeTimer. لديه تطبيقات أندرويد وiOS.

الموقع الإلكتروني: officetimer.com

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