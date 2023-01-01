WebCatalog
OfficeTimer

OfficeTimer

officetimer.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OfficeTimer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

OfficeTimer هو برنامج مجاني لتتبع الوقت بنسبة 100% وبرنامج مجاني لتتبع تكلفة المشروع وإيراداته. يمكنك إدارة جميع مشاريعك ومهامك وجداولك الزمنية والتكاليف والنفقات وقابلية الفاتورة والحضور والإجازات والتذكيرات وغير ذلك الكثير باستخدام OfficeTimer. لديه تطبيقات أندرويد وiOS.

الموقع الإلكتروني: officetimer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OfficeTimer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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