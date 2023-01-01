البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! ويمكنك الوصول إلى Cube في أي وقت وفي أي مكان. يمكنك الوصول إلى Cube من متصفح ويب بسيط على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو على جهاز iPhone أو iPad أو Android باستخدام التطبيقات الأصلية.

الموقع الإلكتروني: cubeanywhere.com

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