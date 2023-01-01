WebCatalog
Cube

Cube

cubeanywhere.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cube على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! ويمكنك الوصول إلى Cube في أي وقت وفي أي مكان. يمكنك الوصول إلى Cube من متصفح ويب بسيط على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو على جهاز iPhone أو iPad أو Android باستخدام التطبيقات الأصلية.

الموقع الإلكتروني: cubeanywhere.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cube. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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