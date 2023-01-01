WebCatalog
AlternativeIn

AlternativeIn

alternativein.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AlternativeIn على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتيح لك AlternativeIn العثور على التطبيقات والبرامج لأنظمة التشغيل Windows وMac وLinux وiPhone وiPad وAndroid وأجهزة Android اللوحية وتطبيقات الويب والإنترنت وأجهزة Windows اللوحية والمزيد من خلال التوصية ببدائل للتطبيقات التي تعرفها بالفعل.

الموقع الإلكتروني: alternativein.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AlternativeIn. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AlternativeTo

AlternativeTo

alternativeto.net

Nirvana

Nirvana

nirvanahq.com

SharewareOnSale

SharewareOnSale

sharewareonsale.com

timeanddate.com

timeanddate.com

timeanddate.com

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Ninox

Ninox

ninox.com

9to5Mac

9to5Mac

9to5mac.com

Pop

Pop

pop.com

iMore

iMore

imore.com

Principal Task

Principal Task

principaltask.com

myHomework

myHomework

myhomeworkapp.com

FontGet

FontGet

fontget.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية