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myHomework هو تطبيق رقمي لمخطط الطلاب حيث يمكن للطلاب إدارة حياتهم المدرسية عبر الإنترنت. متوفر على أجهزة iPhone وiPad وAndroid وKindle Fire وWindows والويب، ويستبدل myHomework مخطط الطلاب التقليدي أو مذكرات المدرسة الورقية بتجربة رائعة على أجهزتك المفضلة.

الموقع الإلكتروني: myhomeworkapp.com

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