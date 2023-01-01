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myHomework

myHomework

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: myhomeworkapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من myHomework على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

myHomework هو تطبيق رقمي لمخطط الطلاب حيث يمكن للطلاب إدارة حياتهم المدرسية عبر الإنترنت. متوفر على أجهزة iPhone وiPad وAndroid وKindle Fire وWindows والويب، ويستبدل myHomework مخطط الطلاب التقليدي أو مذكرات المدرسة الورقية بتجربة رائعة على أجهزتك المفضلة.

الموقع الإلكتروني: myhomeworkapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ myHomework. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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