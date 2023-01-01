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AlternativeTo

AlternativeTo

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الموقع الإلكتروني: alternativeto.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AlternativeTo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك AlternativeTo العثور على التطبيقات والبرامج لأنظمة التشغيل Windows وMac وLinux وiPhone وiPad وAndroid وأجهزة Android اللوحية وتطبيقات الويب والإنترنت وأجهزة Windows اللوحية والمزيد من خلال التوصية ببدائل للتطبيقات التي تعرفها بالفعل.

الموقع الإلكتروني: alternativeto.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AlternativeTo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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