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comiXology

comiXology

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الموقع الإلكتروني: comixology.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من comiXology على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اقرأ أكثر من 75000 قصة مصورة وأكثر من 700 صورة مصورة مجانية متاحة من ناشرين مثل Marvel وDC وImage وBOOM وIDW وTop Shelf وOni Press على أجهزة iPhone وiPad وKindle Fire وAndroid وWindows والمتصفح والمزيد.

الموقع الإلكتروني: comixology.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ comiXology. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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