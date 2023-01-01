WebCatalog
MockUPhone

MockUPhone

mockuphone.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MockUPhone على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

MockUPhone هي أداة مجانية تساعدك على تغليف لقطات شاشة التطبيق على أجهزة محمولة مختلفة. دعم نماذج iPhone ونماذج iPad ونماذج Android ونماذج التلفزيون.

الموقع الإلكتروني: mockuphone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MockUPhone. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AudioAZ

AudioAZ

audioaz.com

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW

play.geforcenow.com

Apple Store

Apple Store

apple.com

myHomework

myHomework

myhomeworkapp.com

Overcast

Overcast

overcast.fm

Pushover

Pushover

pushover.net

Stitcher

Stitcher

stitcher.com

Nirvana

Nirvana

nirvanahq.com

ZEDGE

ZEDGE

zedge.net

Onexma

Onexma

onexma.com

Citymapper

Citymapper

citymapper.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية