iMyFone

iMyFone

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الموقع الإلكتروني: filme.imyfone.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iMyFone على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن iMyfone، مجموعة ديناميكية من الأشخاص المتحمسين لما نقوم به. مهمتنا هي تطوير برامج مبتكرة وسهلة الاستخدام وصديقة للميزانية لتجديد تجربتك. منتج النجم: 1. iMyFone D-Back: يمكنك استرداد أكثر من 18 نوعًا من الملفات بما في ذلك WhatsApp وViber وWeChat وKik وLine والصور ومقاطع الفيديو والرسائل وجهات الاتصال والملاحظات لجهاز iPhone وiPad وiPod touch. 2. iMyFone AnyTo: قم بتغيير موقع GPS إلى أي مكان على الفور، ويمكنه العمل مع التطبيقات المستندة إلى الموقع مثل ألعاب AR والمنصات الاجتماعية وما إلى ذلك. 3. iMyFone LockWiper: إزالة الأقفال المختلفة على الفور من iPhone/iPad/iPod touch. 4. iMyFone Fixppo: أداة إصلاح iOS/iPadOS/tvOS احترافية لإعادة جهاز iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV إلى الوضع الطبيعي! 5. iMyFone iMyTrans(iTransor for WhatsApp): أفضل أداة لنقل WhatsApp، تدعم جميع أجهزة iPhone وAndroid.
الفئات:
Productivity
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: filme.imyfone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iMyFone. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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