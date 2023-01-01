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NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW

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الموقع الإلكتروني: play.geforcenow.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NVIDIA GeForce NOW على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم GeForce NOW على الفور بتحويل أي كمبيوتر محمول أو سطح مكتب أو Mac أو SHIELD TV أو جهاز Android أو iPhone أو iPad إلى جهاز ألعاب الكمبيوتر الشخصي الذي طالما حلمت به. العب على الفور ألعاب الكمبيوتر الأكثر تطلبًا والعب بسلاسة عبر أجهزتك.

الموقع الإلكتروني: play.geforcenow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NVIDIA GeForce NOW. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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