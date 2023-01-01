شاهد الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت مجانًا دون مغادرة المنزل، على Android وiPad والتلفزيون الذكي (Philips وLG وSamsung) وأجهزة الكمبيوتر (PC وMAC) وXBOX360 وXBOX ONE.

الموقع الإلكتروني: netmovies.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NetMovies. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.