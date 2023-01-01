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Claro tv+

Claro tv+

clarotvmais.com.br

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Claro tv+ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد Claro tv+ أفضل ما في التلفزيون والبث المباشر لعملاء Claro. مع القنوات المباشرة والأفلام والمسلسلات التي تستحق المشاهدة والبرامج التلفزيونية وبرامج الواقع وعروض الأطفال والبطولات الرياضية وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضًا استئجار الأفلام التي خرجت للتو من السينما، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى آلاف المحتوى دون أي تكلفة إضافية على فيديو Claro.

الموقع الإلكتروني: clarotvmais.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Claro tv+. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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