يعد Claro tv+ أفضل ما في التلفزيون والبث المباشر لعملاء Claro. مع القنوات المباشرة والأفلام والمسلسلات التي تستحق المشاهدة والبرامج التلفزيونية وبرامج الواقع وعروض الأطفال والبطولات الرياضية وغير ذلك الكثير. يمكنك أيضًا استئجار الأفلام التي خرجت للتو من السينما، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى آلاف المحتوى دون أي تكلفة إضافية على فيديو Claro.

الموقع الإلكتروني: clarotvmais.com.br

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