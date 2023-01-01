WebCatalog
Serasa

Serasa

serasa.com.br

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Serasa على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا، أنت في سيراسا! وهذا أفضل بكثير مما تتخيل. في تطبيقنا، يعد التحقق من CPF الخاص بك مجانيًا، وهناك العديد من الخدمات التي تساعدك في الحصول على رصيد. رائع. صحيح؟ انظر إلى كل ما يمكنك الاستفادة منه في تطبيقنا: استشارة مجانية لـ CPF، والتفاوض بشأن الديون باسمك أو اسم شركتك (CNPJ) مع خصومات، واستشارة Serasa Score، وعروض القروض وبطاقات الائتمان، ومراقبة CPF الخاص بك، والمحفظة الرقمية عبر الإنترنت الدفع وأكثر من ذلك بكثير!

الموقع الإلكتروني: serasa.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Serasa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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