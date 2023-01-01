WebCatalog
Alude

Alude

alude.com.br

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alude على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

انضم إلى أكثر من 3000 وكيل عقاري واشعر بفوائد التكنولوجيا في الحياة اليومية لشركتك. تعرف على المستأجر الخاص بك بنقرة واحدة، وتجنب المستأجرين الذين يعانون من مشاكل من خلال تحليل قائمتنا، Detective Alude. باستخدام CPF أو CNPJ فقط، يمكنك إنشاء تقرير كامل وفوري يساعدك على تجنب المشاكل.

الموقع الإلكتروني: alude.com.br

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