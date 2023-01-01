ماذا ستوفر لك عيادتك؟ إدارة المواعيد والجداول الزمنية والشؤون المالية؛ جودة الخدمة المقدمة لمريضك؛ تحسين وقتك؛ كل هذا بالبساطة والسرعة والكفاءة!

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