clieent® CRM

يعمل Client® CRM كمساعد مبيعات. أنت تعتني بالأنشطة الإستراتيجية، وتركز على توليد القيمة لعميلك، ويعتني العميل بكل شيء آخر نيابةً عنك. لن تنسى أبدًا إرسال اقتراح أو متابعة أو تهنئة عميلك في موعد خاص.

الموقع الإلكتروني: clieent.com

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