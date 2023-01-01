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Portugol Webstudio

Portugol Webstudio

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: portugol-webstudio.cubos.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Portugol Webstudio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ولد Portugol Webstudio كتكيف مع Portugol Studio، والحاجة إلى جعله متاحًا في أي مكان. نظرًا لأن العديد من لغات البرمجة تحتوي بالفعل على مترجمات للمتصفحات، فلماذا لا نقوم بإنشاء واحدة للبرتغال؟

الموقع الإلكتروني: portugol-webstudio.cubos.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Portugol Webstudio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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