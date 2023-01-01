قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

ولد Portugol Webstudio كتكيف مع Portugol Studio، والحاجة إلى جعله متاحًا في أي مكان. نظرًا لأن العديد من لغات البرمجة تحتوي بالفعل على مترجمات للمتصفحات، فلماذا لا نقوم بإنشاء واحدة للبرتغال؟

الموقع الإلكتروني: portugol-webstudio.cubos.io

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