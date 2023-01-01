WebCatalog
followize

followize

followize.com.br

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من followize على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أداة لمركزة كل ما تبذلونه من العملاء المتوقعين، في طريقك! التاريخ وجدول الأعمال والملاحظات والرؤى والاحتفالات وتكامل WhatsApp® وغير ذلك الكثير نحن نساعد الشركات على تنظيم وتوزيع فرص المبيعات استبدل التحكم في جدول البيانات بـ Followize بهذه الطريقة يمكنك أتمتة التقاط العملاء المحتملين وتوزيعهم والتوقف عن إضاعة الوقت في العمليات اليدوية اكتشف المزيد [ …]

الموقع الإلكتروني: followize.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ followize. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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