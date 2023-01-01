WebCatalog
Evencard

Evencard

sistema1.evencard.com.br

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Evencard على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أتمتة إدارة الإيصالات الخاصة بك. تحكم في المبيعات التي تتم عن طريق البطاقات وتطبيقات التوصيل على منصة واحدة عبر الإنترنت بنسبة 100%.

الموقع الإلكتروني: sistema1.evencard.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Evencard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Feedback House

Feedback House

feedback.house

Anota AI

Anota AI

app.anota.ai

MarQPonto

MarQPonto

app.marqponto.com.br

Pet Attend

Pet Attend

app.petattend.com.br

Serodonto

Serodonto

app.serodonto.com.br

Boleto Simples

Boleto Simples

boletosimples.com.br

Scoreplan

Scoreplan

app.scoreplan.com.br

Condomínio Dedicado

Condomínio Dedicado

app.condominiodedicado.com.br

followize

followize

auth.followize.com.br

Hotmart for Creators

Hotmart for Creators

app-vlc.hotmart.com

Clinica Experts

Clinica Experts

app.clinicaexperts.com.br

HiGestor

HiGestor

app.higestor.com.br

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية