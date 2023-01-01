يعد البرنامج والباب الدوار للصالات الرياضية وBox's وStudio’s Actuar هو الحل متكامل بنسبة 100% ويتكيف مع معظم صالات الألعاب الرياضية وشركات اللياقة البدنية. برنامج للصالات الرياضية مع إدارة كاملة، ومراقبة مالية كاملة، ونظام التقييم البدني مع إرسال النتائج، وإنشاء وإصدار التدريبات التلقائية، والتحكم في الوصول عن طريق الباب الدوار البيومتري، ونظام الإدارة عبر الإنترنت للصالات الرياضية، وأتمتة الرسائل القصيرة والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

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