WebCatalog
Actuar

Actuar

actuar.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Actuar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد البرنامج والباب الدوار للصالات الرياضية وBox's وStudio’s Actuar هو الحل متكامل بنسبة 100% ويتكيف مع معظم صالات الألعاب الرياضية وشركات اللياقة البدنية. برنامج للصالات الرياضية مع إدارة كاملة، ومراقبة مالية كاملة، ونظام التقييم البدني مع إرسال النتائج، وإنشاء وإصدار التدريبات التلقائية، والتحكم في الوصول عن طريق الباب الدوار البيومتري، ونظام الإدارة عبر الإنترنت للصالات الرياضية، وأتمتة الرسائل القصيرة والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني: actuar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Actuar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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