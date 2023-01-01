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Meu Dinheiro هو نظام إدارة مالية شخصي وتجاري مرن وسهل الاستخدام عبر الإنترنت، وهو مثالي للتحكم الكامل في أموالك أو أعمالك. من خلاله يمكنك التحكم في ميزانيتك وبطاقات الائتمان والحساب البنكي والحسابات الدائنة والحسابات المدينة والاستثمارات.

الموقع الإلكتروني: meudinheiroweb.com.br

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