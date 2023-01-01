WebCatalog
HiGestor

HiGestor

higestor.com.br

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HiGestor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج إدارة HiGestor المنصة الإلكترونية المثالية لاتحادك أو جمعيتك أو اتحادك عزز نتائجك من خلال الإدارة الكاملة والفعالة باستخدام نظام HiGestor عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: higestor.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HiGestor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Leads2b

Leads2b

leads2b.com

Hotmart for Creators

Hotmart for Creators

hotmart.com

Scoreplan

Scoreplan

scoreplan.com.br

Doppus

Doppus

doppus.com

PHC GO

PHC GO

phcgo.net

Smart Imobiliário

Smart Imobiliário

smartimobiliario.com.br

AM Gestor

AM Gestor

amgestor.com.br

ReclamaJus

ReclamaJus

reclamajus.com.br

Software SGG

Software SGG

sgg.net.br

Feedz

Feedz

feedz.com.br

iliot

iliot

iliot.tech

Calcme

Calcme

calcme.com.br

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية