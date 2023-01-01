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Software SGG

Software SGG

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الموقع الإلكتروني: sgg.net.br

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Software SGG على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برامج إدارة الصحة والسلامة المهنية نظام عبر الإنترنت 100% لمقدمي الخدمات أو الشركات التي لديها SESMT الخاصة بها والتي تلبي معايير eSocial SST.

الموقع الإلكتروني: sgg.net.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Software SGG. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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