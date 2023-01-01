إدارة سلسة لزيادة مبيعات مطعمك. Yooga هو نظام إدارة وتسليم يعمل بطريقتك، سواء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو على شاشة هاتفك الخلوي.

الموقع الإلكتروني: yooga.com.br

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