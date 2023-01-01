PipeRun sales CRM هو برنامج CRM لإدارة مسار المبيعات. الخدمة وإدارة المبيعات وما بعد البيع.

الموقع الإلكتروني: crmpiperun.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PipeRun. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.