WebCatalog
Artia

Artia

app.artia.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Artia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Artia هو برنامج لإدارة المشاريع مع إمكانية تشغيل الويب ونشره بنسبة 100% في غضون ساعات قليلة، وقد تم تطويره باستخدام عناصر الشبكة الاجتماعية.

الموقع الإلكتروني: artia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Artia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AM Gestor

AM Gestor

app.amgestor.com.br

Software SGG

Software SGG

app.sgg.net.br

Calcme

Calcme

app.calcme.com.br

PipeRun

PipeRun

app.pipe.run

SAFTonline

SAFTonline

app.saftonline.pt

Next Fit

Next Fit

app.nextfit.com.br

ReclamaJus

ReclamaJus

app.reclamajus.com.br

iliot

iliot

app.iliot.tech

Checklist Fácil

Checklist Fácil

app.checklistfacil.com.br

SIGE Cloud

SIGE Cloud

app.sigecloud.com.br

Actuar

Actuar

app.actuar.com

HiGestor

HiGestor

app.higestor.com.br

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية