WebCatalog
Scoreplan

Scoreplan

app.scoreplan.com.br

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scoreplan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة ويب تساعد الشركات على تحقيق أهدافها وتحسين نتائجها من خلال الإدارة المرئية والرشيقة لجميع التخطيط الاستراتيجي والميزانية.

الموقع الإلكتروني: scoreplan.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Scoreplan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Feedback House

Feedback House

feedback.house

SmartGPS

SmartGPS

web.smartgps.com.br

HiGestor

HiGestor

app.higestor.com.br

Ubook Go

Ubook Go

go.ubook.com

TeamGuide

TeamGuide

login.teamguide.app

Boleto Simples

Boleto Simples

boletosimples.com.br

Planne

Planne

app.planne.com.br

ReclamaJus

ReclamaJus

app.reclamajus.com.br

PHC GO

PHC GO

phcgo.net

Evencard

Evencard

sistema1.evencard.com.br

MarQPonto

MarQPonto

app.marqponto.com.br

Voors

Voors

voors.app

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية