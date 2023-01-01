WebCatalog
Planne

Planne

planne.com.br

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Planne على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نحن نساعد المطاعم والمتنزهات ووكالات السفر والمتاحف والمعالم السياحية والعديد من الشركات الأخرى على بيع منتجاتها وخدماتها من خلال منصة تجارة إلكترونية كاملة.

الموقع الإلكتروني: planne.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Planne. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Wispot

Wispot

wispot.com.br

Hotmart for Creators

Hotmart for Creators

hotmart.com

Scoreplan

Scoreplan

scoreplan.com.br

SmartGPS

SmartGPS

smartgps.com.br

Reportana

Reportana

reportana.com

BTG+ Business

BTG+ Business

btgmaisbusiness.com

Smart Imobiliário

Smart Imobiliário

smartimobiliario.com.br

HiGestor

HiGestor

higestor.com.br

Feedback House

Feedback House

feedback.house

fast4sign

fast4sign

fast4sign.com.br

Compleo

Compleo

compleo.com.br

Wiio

Wiio

wiio.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية