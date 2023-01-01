Closum
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: closum.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Closum على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Plataforma de Marketing e Comunicações Digitais. Ajudamos a comunicar com a sua audiência de forma segmentada e personalizada — em escala. Capte novos contactos através de Landing Pages e Pop-ups com formulários personalizáveis, e promova o seu negócio através de Newsletters ou Campanhas em massa de SMS.
الفئات:
الموقع الإلكتروني: closum.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Closum. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.