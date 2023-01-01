WebCatalog
SimplesVet

SimplesVet

simples.vet

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SimplesVet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إدارة العيادة البيطرية أو متجر الحيوانات الأليفة الخاص بك بطريقة بسيطة ومنظمة. انضم إلى آلاف العيادات في جميع أنحاء البرازيل. جربه مجانًا لمدة 7 أيام

الموقع الإلكتروني: simples.vet

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SimplesVet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

OnlineClinic

OnlineClinic

onlineclinic.com.br

Operand

Operand

operand.com.br

Monetus

Monetus


Great Studio

Great Studio

greatstudio.com.br

BTG Pactual

BTG Pactual

btgpactualdigital.com

SUPERCASA

SUPERCASA

supercasa.pt

WORC

WORC

worc.com.br

Contabilizei

Contabilizei

contabilizei.com.br

iClinic

iClinic

iclinic.com.br

Kazah

Kazah

kazah.io

Catho

Catho

catho.com.br

MyVete

MyVete

myvete.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية